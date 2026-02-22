Je fais un don

Des nazis à la mort de Quentin D. : c’est quoi l’antifascisme ?

Le mouvement antifasciste est au cœur de la bataille médiatique qui s'est engagée suite à la mort du militant néofasciste Quentin Deranque le 14 février dernier. Entre les différentes organisations aux idéologies et modes d'actions variées, et la grande variété d'individus, connus ou non, qui se revendiquent de l'antifascisme, le terme revêt nombre de réalités différentes souvent mal comprises. Pour cet épisode spécial de C'était pas mieux avant, Gwên revient sur l'histoire politique de l'antifascisme, de sa naissance dans l'entre-deux-guerre jusqu'à la mort de Quentin Deranque.

