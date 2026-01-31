Je fais un don

C'était pas mieux avant

Pourquoi l’union de la gauche a toujours fini par exploser

Le Parti socialiste et les Écologistes, ainsi que leurs alliés, ont enfin donné la date de leur primaire de la gauche unie, qui se tiendra le 11 octobre 2026. Ils ont aussi donné les modalités de participation, bénéficier de 500 parrainages d’élus, sachant que les élus pourront parrainer plusieurs candidats, et on connaît déjà plusieurs candidats. L’argument principal des organisateurs de la primaire en faveur de ce scrutin, c’est que l’union de tous les partis de gauche est souhaitée par l’écrasante majorité des électeurs et électrices de gauche. Est-ce que l’union de la gauche fonctionne à travers l’histoire, et pourquoi est-ce qu’on la souhaite ?

