Le Groenland, la petite nation qui résiste à Trump

Si vous suivez l’actualité, il ne vous a sans doute pas échappé que depuis que Donald Trump a obtenu ce qu’il voulait au Venezuela, en y ordonnant une attaque surprise qui a permis à son armée de kidnapper le dirigeant Nicolas Maduro, l’appétit de l’autocrate étasunien se tourne désormais vers un territoire qu’il convoite en réalité depuis son premier mandat : le Groenland. C’est pas nouveau parce que Trump a passé une bonne partie de son premier mandat a essayé de draguer les habitants de ce territoire, ou la puissance occupante qu’est le Danemark, afin qu’ils acceptent de lui vendre l’île, sans succès. Or, autant durant son premier mandat, Donald Trump était limité dans ses velléités de conquête par son administration et le Parti Républicain, aujourd’hui, il a largement plus les mains libres, ce qui place le Groenland dans une situation très inquiétante. Par ailleurs, il y a des gens à qui Donald Trump n’aime pas trop demander leur avis… et c’est les Groanlandais eux-mêmes.