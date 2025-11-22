Je fais un don

Les primaires sont-elles des machines à perdre ?

Vous les aviez oubliées, et pourtant elles reviennent tous les cinq ans : les primaires. En France, on a une relation amour-haine vis à vis des primaires, parce que d’un côté, c’est un bon petit jeu télé à suivre pendant quelques semaines, et de l’autre côté… ça fait bien longtemps qu’aucune primaire n’a donné de président de la République, ou même un.e candidat.e qui dépasse les 5 %. Et pourtant ça y est, à gauche comme à droite, de Marine Tondelier à Laurent Wauquiez, les partis reparlent des primaires comme du meilleur processus possible pour désigner un candidat, et tout le monde doute un peu que ça puisse réellement fonctionner. Dans cet épisode, on va donc essayer de comprendre pourquoi la primaire a autant d’attrait en France… alors que la plupart d’entre elles se sont soldées par des échecs.

