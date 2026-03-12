"Toujours debout !", c'est l'émission quotidienne du Média diffusée en direct qui décrypte l'actualité en présence de nombreux invité.e.s !
Des centaines de morts : une commission parlementaire contre le « système Calais » | Municipales : la politique reste-t-elle un truc de blancs ?
Au sommaire de cette édition, un entretien avec la députée PCF Elsa Faucillon au sujet de la commission d'enquéte sur les accords du Touquet et la maltraitance des éxilés à Calais. Un reportage de Romain Mahdoud, Andrei Manivit et Lorenzo sur une liste aux municipales portée par les quartiers populaires et la gauche de rupture. Et pour finir, une discussion avec l'universitaire Marie-Hélène Bacqué et la politologue Helene Hatzfeld, au sujet de leur ouvrage "élus des banlieues populaires".