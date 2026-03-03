Je fais un don

Toujours debout !

Toujours debout !

"Toujours debout !", c'est l'émission quotidienne du Média diffusée en direct qui décrypte l'actualité en présence de nombreux invité.e.s !

Partager

Guerre en Iran : des répercussions mondiales | Scandale : fuite de nos données de santé

Au sommaire de cet édition, on va revenir sur la guerre au moyen-orient, la situation actuelle en Iran et les conséquences pour les pays de la région mais pas seulement. On en parle avec le géopolitologue et directeur de l’IRIS, Pascal Boniface. En seconde partie nous nous intéresserons à une cyberattaque qui a provoqué la fuite de données de santé d’un logiciel médical édité la CEGEDIM. 15 millions de français sont concernés. Une enquête a été ouverte par la Brigade de lutte contre la cybercriminalité. On en parle avec Benoît Grünemwald, expert en cybersécurité et Richard Handschuh, médecin et membre du syndicat MG France.

Toujours debout !

"Toujours debout !", c'est l'émission quotidienne du Média diffusée en direct qui décrypte l'actualité en présence de nombreux invité.e.s !

En voir +

Vous aimerez aussi

Le Média n'appartient ni à l'état, ni à des milliardaires, il est financé uniquement par des citoyens comme vous.

Il est en accès libre pour le plus grand nombre grâce à des citoyens qui contribuent tous les mois. Devenez Socio pour soutenir l'information indépendante !

Rejoignez les Socios

Afin de rester indépendant et en accès libre pour le plus grand nombre, et de continuer de vous proposer des enquêtes sur les magouilles de la Macronie et les arnaques des multinationales, des reportages de terrain au plus près de ceux qui luttent, des entretiens, débats et émissions comme on n'en voit plus à la télé, nous avons besoin de vous !