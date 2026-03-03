"Toujours debout !", c'est l'émission quotidienne du Média diffusée en direct qui décrypte l'actualité en présence de nombreux invité.e.s !
Guerre en Iran : des répercussions mondiales | Scandale : fuite de nos données de santé
Au sommaire de cet édition, on va revenir sur la guerre au moyen-orient, la situation actuelle en Iran et les conséquences pour les pays de la région mais pas seulement. On en parle avec le géopolitologue et directeur de l’IRIS, Pascal Boniface. En seconde partie nous nous intéresserons à une cyberattaque qui a provoqué la fuite de données de santé d’un logiciel médical édité la CEGEDIM. 15 millions de français sont concernés. Une enquête a été ouverte par la Brigade de lutte contre la cybercriminalité. On en parle avec Benoît Grünemwald, expert en cybersécurité et Richard Handschuh, médecin et membre du syndicat MG France.