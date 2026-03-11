Je fais un don

Toujours debout !

"Toujours debout !", c'est l'émission quotidienne du Média diffusée en direct qui décrypte l'actualité en présence de nombreux invité.e.s !

Alice Cordier : révélations sur la cheffe de Némésis | Iran : vers un embrasement généralisé ?

Au sommaire de cette édition,

On commencera par parler de l'infiltration de l'extrême-droite dans les universités avec notre invité Héloïse Cinorrodo de l'UNEF. On recevra ensuite le journaliste Ricardo Parreira pour parler de l'affaire Alice Cordier et ses liens avec un combattant néo-nazi. Et pour finir, retour sur les bombardements en Iran avec le député du groupe écologiste et social, Pouria Amirshahi.

