De Ruffin à Stérin : pourquoi la gauche comme l'extrême droite rêve du Puy du fou
Pierre-Edouard Stérin, milliardaire catho-tradi et mécène de l’extrême droite, prévoit de créer un parc de loisirs historique, inspiré du Puy du Fou. L’objectif : « apprendre » l’histoire française de façon ludique, mais sous une narration idéologique favorable à ses convictions. Le parc comprendra quatre univers historiques, des spectacles immersifs et des attractions, de Vercingétorix à Napoléon, en passant par Jeanne d’Arc. Il n'est pas le seul à rêver de son parc à thème.
Le député François Ruffin a lui aussi évoqué un "Puy du Fou de gauche", récemment, une idée qui a particulièrement clivé, notamment chez les historiens.