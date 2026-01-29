Je fais un don

De Ruffin à Stérin : pourquoi la gauche comme l'extrême droite rêve du Puy du fou

Pierre-Edouard Stérin, milliardaire catho-tradi et mécène de l’extrême droite, prévoit de créer un parc de loisirs historique, inspiré du Puy du Fou. L’objectif : « apprendre » l’histoire française de façon ludique, mais sous une narration idéologique favorable à ses convictions. Le parc comprendra quatre univers historiques, des spectacles immersifs et des attractions, de Vercingétorix à Napoléon, en passant par Jeanne d’Arc. Il n'est pas le seul à rêver de son parc à thème. Le député François Ruffin a lui aussi évoqué un "Puy du Fou de gauche", récemment, une idée qui a particulièrement clivé, notamment chez les historiens.

Le Récap

Le Récap, c’est la pastille d’info condensée et musclée du Média. Tous les jours, du lundi au jeudi, à 20h, on passe en revue l’actualité sans filtre et sans langue de bois.

