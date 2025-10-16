Je fais un don

Le Récap

Le Récap

Le Récap, c’est la pastille d’info condensée et musclée du Média. Tous les jours, du lundi au jeudi, à 20h, on passe en revue l’actualité sans filtre et sans langue de bois.

Partager

Lecornu sauvé par le PS : la gauche explose !

Le gouvernement Lecornu 2 a échappé de peu à la censure ce jeudi 16 octobre. Deux motions, déposées par LFI et le RN, ont échoué à 18 et 145 voix près, le cabinet étant sauvé par les socialistes. En échange de la suspension de la réforme des retraites, le PS a refusé de censurer, au grand dam du reste du NFP. LFI dénonce une “arnaque” et appelle à la mobilisation populaire. Quelques élus écologistes et communistes se sont aussi abstenus. Olivier Faure, lui, défend un “choix de responsabilité” face à “l’hypocrisie” de certains partenaires. À droite, quelques LR ont voté la censure, tandis que le RN, unifié, reproche au budget de ne pas être assez libéral. Dans le camp macroniste, on salue une “majorité de compromis”. Lecornu obtient donc un sursis grâce au PS. Mais entre tensions à gauche et promesses fragiles, sa marge de manœuvre reste étroite. Le Récap est un édito politique, à retrouver du lundi au jeudi sur Le Média.

Le Récap

Le Récap, c’est la pastille d’info condensée et musclée du Média. Tous les jours, du lundi au jeudi, à 20h, on passe en revue l’actualité sans filtre et sans langue de bois.

En voir +

Vous aimerez aussi

Le Média n'appartient ni à l'état, ni à des milliardaires, il est financé uniquement par des citoyens comme vous.

Il est en accès libre pour le plus grand nombre grâce à des citoyens qui contribuent tous les mois. Devenez Socio pour soutenir l'information indépendante !

Rejoignez les Socios

Afin de rester indépendant et en accès libre pour le plus grand nombre, et de continuer de vous proposer des enquêtes sur les magouilles de la Macronie et les arnaques des multinationales, des reportages de terrain au plus près de ceux qui luttent, des entretiens, débats et émissions comme on n'en voit plus à la télé, nous avons besoin de vous !