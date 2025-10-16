Le Récap, c’est la pastille d’info condensée et musclée du Média. Tous les jours, du lundi au jeudi, à 20h, on passe en revue l’actualité sans filtre et sans langue de bois.
Lecornu sauvé par le PS : la gauche explose !
Le gouvernement Lecornu 2 a échappé de peu à la censure ce jeudi 16 octobre. Deux motions, déposées par LFI et le RN, ont échoué à 18 et 145 voix près, le cabinet étant sauvé par les socialistes. En échange de la suspension de la réforme des retraites, le PS a refusé de censurer, au grand dam du reste du NFP. LFI dénonce une “arnaque” et appelle à la mobilisation populaire. Quelques élus écologistes et communistes se sont aussi abstenus. Olivier Faure, lui, défend un “choix de responsabilité” face à “l’hypocrisie” de certains partenaires. À droite, quelques LR ont voté la censure, tandis que le RN, unifié, reproche au budget de ne pas être assez libéral. Dans le camp macroniste, on salue une “majorité de compromis”. Lecornu obtient donc un sursis grâce au PS. Mais entre tensions à gauche et promesses fragiles, sa marge de manœuvre reste étroite. Le Récap est un édito politique, à retrouver du lundi au jeudi sur Le Média.