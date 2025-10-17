Je fais un don

Les Indiscrets

Nouvel épisode des Indiscrets de Nils Wilcke. Journaliste indépendant, journaliste politique jusqu’au bout des doigts, il recueille les confidences des politiques de tout bord.

Pourquoi le PS n'a pas censuré : le "coup de foudre" Faure - Lecornu

Bonjour tout le monde et bienvenue pour un nouvel épisode des “Indiscrets”, sur Le Média, votre rendez-vous hebdomadaire politique avec Nils. Grâce à son carnet d’adresses sans égal, Nils nous permet d’arpenter chaque semaine les coulisses de la politique française… et avouons le, on adore ça !

Au sommaire cette semaine :

- Suspension, piège à con ? On va parler de la réforme des retraites et de comment le PS a sauvé le soldat Lecornu et surtout, Emmanuel Macron.

- Entre Lecornu et Faure, un coup de foudre personnel et politique. Nils a enquêté.

- Le vrai visage du RN, le parti de Marine Le Pen se trahit dans les petits et les grands moments médiatiques.

