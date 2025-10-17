Pourquoi le PS n'a pas censuré : le "coup de foudre" Faure - Lecornu

Bonjour tout le monde et bienvenue pour un nouvel épisode des “Indiscrets”, sur Le Média, votre rendez-vous hebdomadaire politique avec Nils. Grâce à son carnet d’adresses sans égal, Nils nous permet d’arpenter chaque semaine les coulisses de la politique française… et avouons le, on adore ça !

Au sommaire cette semaine :

- Suspension, piège à con ? On va parler de la réforme des retraites et de comment le PS a sauvé le soldat Lecornu et surtout, Emmanuel Macron.

- Entre Lecornu et Faure, un coup de foudre personnel et politique. Nils a enquêté.

- Le vrai visage du RN, le parti de Marine Le Pen se trahit dans les petits et les grands moments médiatiques.

