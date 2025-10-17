Nouvel épisode des Indiscrets de Nils Wilcke. Journaliste indépendant, journaliste politique jusqu’au bout des doigts, il recueille les confidences des politiques de tout bord.
Pourquoi le PS n'a pas censuré : le "coup de foudre" Faure - Lecornu
Au sommaire cette semaine :
- Suspension, piège à con ? On va parler de la réforme des retraites et de comment le PS a sauvé le soldat Lecornu et surtout, Emmanuel Macron.
- Entre Lecornu et Faure, un coup de foudre personnel et politique. Nils a enquêté.
- Le vrai visage du RN, le parti de Marine Le Pen se trahit dans les petits et les grands moments médiatiques.