Thomas Porcher, économiste, signataire du manifeste des Économistes atterrés, et auteur de nombreux essais dont « Les Délaissés » et « Traité d’économie hérétique » débunke chaque semaine, sur le plateau du Média, les fausses évidences des gardiens du temple néolibéral. À l'occasion, d'autres économistes et praticiens de l'économie viennent répondre aux questions du Média dans le cadre de ce module.
Choc pétrolier : pourquoi on va droit dans le mur
La menace d’un choc pétrolier agite le débat public. Devant la commission des finances, le ministre de l’Économie a d’abord alerté sur un risque de crise « systémique » si les tensions énergétiques duraient, avant de nuancer ses propos dès le lendemain. Un revirement qui illustre, selon plusieurs analyses, un exécutif en manque de visibilité. D’autant que le Premier ministre se veut, lui, rassurant, tout en excluant un nouveau bouclier tarifaire, plaidant des « caisses vides ». Qu’est-ce qu’un choc pétrolier ? Thomas Porcher estime qu’on y est. Lisa Lap et Thomas Pocher expliquent aussi qu’en temps de crise, il y a des profiteurs et des gagnants : notamment les entreprises pétrolières. L’État a aussi sa part de responsabilité, avec une politique libérale qui a fragilisé les ménages précaires depuis 10 ans. Dans ce contexte, la question du « qui paie » reste centrale, d’autant que certains acteurs tirent profit de la crise, révélant des déséquilibres persistants.
Lisa Lap et Thomas Porcher décryptent tout cela, c’est l’Instant Pocher !