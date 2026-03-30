Je fais un don

L'instant Porcher

L'instant Porcher

Thomas Porcher, économiste, signataire du manifeste des Économistes atterrés, et auteur de nombreux essais dont « Les Délaissés » et « Traité d’économie hérétique » débunke chaque semaine, sur le plateau du Média, les fausses évidences des gardiens du temple néolibéral. À l'occasion, d'autres économistes et praticiens de l'économie viennent répondre aux questions du Média dans le cadre de ce module.

Partager

Choc pétrolier : pourquoi on va droit dans le mur

La menace d’un choc pétrolier agite le débat public. Devant la commission des finances, le ministre de l’Économie a d’abord alerté sur un risque de crise « systémique » si les tensions énergétiques duraient, avant de nuancer ses propos dès le lendemain. Un revirement qui illustre, selon plusieurs analyses, un exécutif en manque de visibilité. D’autant que le Premier ministre se veut, lui, rassurant, tout en excluant un nouveau bouclier tarifaire, plaidant des « caisses vides ». Qu’est-ce qu’un choc pétrolier ? Thomas Porcher estime qu’on y est. Lisa Lap et Thomas Pocher expliquent aussi qu’en temps de crise, il y a des profiteurs et des gagnants : notamment les entreprises pétrolières. L’État a aussi sa part de responsabilité, avec une politique libérale qui a fragilisé les ménages précaires depuis 10 ans. Dans ce contexte, la question du « qui paie » reste centrale, d’autant que certains acteurs tirent profit de la crise, révélant des déséquilibres persistants.

Lisa Lap et Thomas Porcher décryptent tout cela, c’est l’Instant Pocher !

L'instant Porcher

Thomas Porcher, économiste, signataire du manifeste des Économistes atterrés, et auteur de nombreux essais dont « Les Délaissés » et « Traité d’économie hérétique » débunke chaque semaine, sur le plateau du Média, les fausses évidences des gardiens du temple néolibéral. À l'occasion, d'autres économistes et praticiens de l'économie viennent répondre aux questions du Média dans le cadre de ce module.

En voir +

Vous aimerez aussi

Le Média n'appartient ni à l'état, ni à des milliardaires, il est financé uniquement par des citoyens comme vous.

Il est en accès libre pour le plus grand nombre grâce à des citoyens qui contribuent tous les mois. Devenez Socio pour soutenir l'information indépendante !

Rejoignez les Socios

Afin de rester indépendant et en accès libre pour le plus grand nombre, et de continuer de vous proposer des enquêtes sur les magouilles de la Macronie et les arnaques des multinationales, des reportages de terrain au plus près de ceux qui luttent, des entretiens, débats et émissions comme on n'en voit plus à la télé, nous avons besoin de vous !