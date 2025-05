Affaire des eaux en bouteille Nestlé : le scandale qui éclabousse l'Elysée

L’Etat a-t-il couvert une multinationale qui a fraudé pendant des années en vendant au prix d’une eau minérale naturelle en bouteille de l’eau pas très différente de celle du robinet ? Oui, répondent les poles investigation du Monde et de Radio France, ainsi qu’une commission d’enquête sénatoriale, dont le rapport est paru lundi, après 6 mois de travaux. Ses conclusions sont accablantes : l’Etat, y compris l’Elysée, a dissimulé volontairement les pratiques trompeuses et interdites de Nestlé. Ces “liaisons dangereuses” selon les termes du rapport débouchent sur un scandale à plusieurs dimensions : industrielle, environnementale, et politico-administrative. On voit une multinationale qui noue de multiples contacts personnels avec des membres de cabinets ministériels, fait du chantage à l’emploi, et fait comprendre à l’Etat que son intérêt n’est pas de reconnaître que les sources sont de plus en plus polluées. Et on voit un Etat qui se met à sa disposition, préférant couvrir une fraude, et laisse même l’entreprise coécrire la norme. Cette affaire pose la question : Qu’est-ce que savoir pour l’Etat et ses membres ? Et comment pouvons-nous savoir qu’il sait ?