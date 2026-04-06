Artemis : la face cachée de la conquête spatiale par trump

Tandis que Donald Trump « vise la Lune », l’économie est à bout de souffle. La mission Artemis 2, avec quatre astronautes envoyés pour un vol autour de la Lune, relance la conquête lunaire plus de 50 ans après Apollo et nourrit l’objectif d’un retour humain sur le sol lunaire d’ici 2028. Cette nouvelle course implique notamment les États-Unis et la Chine, qui investissent massivement dans le spatial. L’Europe, en revanche, apparaît en retrait : écartée par la NASA, elle cherche à renégocier sa place. Cette situation soulève des questions sur les choix stratégiques et économiques, et questionne sur l’idéal capitaliste et impérialiste exacerbé. L’émission propose alors d’analyser ce que révèlent les programmes spatiaux : moteurs d’innovation, ils ont historiquement permis des avancées technologiques majeures. Mais leur coût interroge, surtout dans un contexte de crise persistante. Faut-il consacrer autant de ressources à des projets dont l’utilité sociale et environnementale semble limitée à court terme ? Enfin, un paradoxe est soulevé : pourquoi de tels investissements ne sont-ils pas mobilisés avec la même intensité pour des enjeux sociaux ou écologiques, moins spectaculaires mais essentiels ? Lisa Lap et Thomas Porcher analysent tout cela, c’est l’Instant Porcher !