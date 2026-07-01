Ce que Sarkozy ne vous dit pas sur la prison

Nicolas Sarkozy a vendu plus de 100 000 exemplaires de son livre Le Journal d'un prisonnier, dans lequel il raconte son bref passage à la prison de la Santé. Il y décrit son quotidien de détenu, son isolement et sa découverte du monde carcéral. Mais que dit réellement ce récit de la prison ? Et surtout, que laisse-t-il de côté ?

Pour répondre à cette question, nous recevons Laélia Véron, chercheuse, et Julien Fischmeister, responsable plaidoyer à l'Observatoire international des prisons (OIP), auteurs de Ce que Sarkozy n'a pas dit sur la prison, journal de 87 000 prisonniers. Face au récit d'un ancien président bénéficiant de conditions de détention exceptionnelles, ils donnent la parole à celles et ceux qui vivent la réalité ordinaire des prisons françaises.

Surpopulation carcérale, isolement, accès aux parloirs, précarité, détention provisoire, conditions matérielles de vie, pauvreté ou encore construction de nouvelles prisons : cet entretien revient sur les principaux angles morts du livre de Nicolas Sarkozy et déconstruit plusieurs idées reçues sur le système carcéral français. Une discussion qui interroge plus largement notre rapport à la prison, à la justice et aux droits fondamentaux des personnes détenues.