Booba va t’il remplacer Victor Hugo ? Le rap, de la grande littérature ?

On a trop souvent tendance à ranger la culture dans des cases étanches : d'un côté la bibliothèque, de l'autre la playlist. Pourtant, si Victor Hugo et Alpha Wann menaient au fond le même combat ? Celui du mot juste, de la rime qui claque et de l'époque qu'on dissèque. Mon invitée d'aujourd'hui a décidé de briser ces frontières. Elle est journaliste, elle a fondé le média digital MotsCroizés, et elle publie un livre passionnant : Rap : Littérature 2.0 Du sonnet classique aux seize mesures de la trap, elle fait s'asseoir à la même table Diam's et les grands noms de notre patrimoine. Elle décrypte les textes et les figures de style pour nous prouver une chose : le rap n'est pas le cousin éloigné de la littérature, c'est sa suite logique. Alors, le rap est-il le nouveau terrain de jeu des poètes ? Quel est le projet derrière ce livre ? On en parle tout de suite avec Juliette Mita.