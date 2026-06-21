Premier palier : 3 000 donateurs mensuels
Le Média survit à l'été !
0 / 3 000
Je fais un don

On S'Autorise à Penser

On S'Autorise à Penser

Parce qu’il n’est plus possible que seuls “les milieux autorisés” soient autorisés à penser notre monde, ses réalités et ses combats. Cette émission se veut le carrefour des intellectuel·le·s, penseuses·eurs et actrices·eurs des luttes sociales dissident·e·s et/ou invisibilisé·e·s.

Partager

Booba va t’il remplacer Victor Hugo ? Le rap, de la grande littérature ?

On a trop souvent tendance à ranger la culture dans des cases étanches : d'un côté la bibliothèque, de l'autre la playlist. Pourtant, si Victor Hugo et Alpha Wann menaient au fond le même combat ? Celui du mot juste, de la rime qui claque et de l'époque qu'on dissèque. Mon invitée d'aujourd'hui a décidé de briser ces frontières. Elle est journaliste, elle a fondé le média digital MotsCroizés, et elle publie un livre passionnant : Rap : Littérature 2.0 Du sonnet classique aux seize mesures de la trap, elle fait s'asseoir à la même table Diam's et les grands noms de notre patrimoine. Elle décrypte les textes et les figures de style pour nous prouver une chose : le rap n'est pas le cousin éloigné de la littérature, c'est sa suite logique. Alors, le rap est-il le nouveau terrain de jeu des poètes ? Quel est le projet derrière ce livre ? On en parle tout de suite avec Juliette Mita.

On S'Autorise à Penser

Parce qu’il n’est plus possible que seuls “les milieux autorisés” soient autorisés à penser notre monde, ses réalités et ses combats. Cette émission se veut le carrefour des intellectuel·le·s, penseuses·eurs et actrices·eurs des luttes sociales dissident·e·s et/ou invisibilisé·e·s.

En voir +

Vous aimerez aussi

Le Média n'appartient ni à l'état, ni à des milliardaires, il est financé uniquement par des citoyens comme vous.

Il est en accès libre pour le plus grand nombre grâce à des citoyens qui contribuent tous les mois. Devenez Socio pour soutenir l'information indépendante !

Rejoignez les Socios

Afin de rester indépendant et en accès libre pour le plus grand nombre, et de continuer de vous proposer des enquêtes sur les magouilles de la Macronie et les arnaques des multinationales, des reportages de terrain au plus près de ceux qui luttent, des entretiens, débats et émissions comme on n'en voit plus à la télé, nous avons besoin de vous !