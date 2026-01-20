Il avait juré de ne pas le faire : Lecornu dégaine le 49.3

Ce soir, au sommaire de cette édition :

Sébastien Lecornu engage la responsabilité de son gouvernement en utilisant l’article 49.3 pour faire adopter le budget de l’État pour 2026, dans un premier temps sur la partie recettes. Une décision qui suscite de vives réactions, d’autant plus que le Premier ministre avait promis de ne pas recourir à cet outil. S’expose-t-il pour autant à une censure ? Pas vraiment. La France insoumise et le Rassemblement national annoncent le dépôt de motions, mais le Parti socialiste assure qu’il ne les votera pas. L’issue semble donc déjà scellée. Nous y revenons en détail avec nos envoyés spéciaux à l’Assemblée nationale, dont Lisa Lap, ainsi qu’avec notre chroniqueur politique, Nils, attendu sur ce plateau dans quelques minutes.

En seconde partie d’émission, focus sur l’algorithme de notation de la CNAF, utilisé pour optimiser les contrôles des allocataires de la CAF. Pour La Quadrature du Net et une dizaine d’associations, ce dispositif est tout simplement discriminatoire. Pourquoi ? Quels sont les risques pour les droits sociaux ? Éléments de réponse avec notre invité, Bastien Le Querrec, juriste à La Quadrature du Net.