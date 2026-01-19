Budget : Lecornu va recourir au 49-3 | Maroc-Sénégal : pourquoi la CAN a tourné au scandale

Au sommaire de cette édition :

En première partie d’émission, on revient sur une situation politique inédite sous la Vᵉ République : un budget toujours pas adopté dans les délais, un Parlement bloqué, et un gouvernement qui envisage – ou utilise – des outils de passage en force comme le 49.3 ou les ordonnances. Derrière les mots de “responsabilité” et de “pragmatisme”, certains parlent déjà de crise démocratique. La droite refuse toute hausse d’impôts, la gauche dénonce une austérité déguisée, et les écologistes alertent sur l’abandon des urgences sociales et climatiques. Pour en parler, nous recevons Christine Arrighi, députée écologiste et secrétaire de la Commission des finances.

Puis, en seconde partie d’émission, direction le football… et la Coupe d’Afrique des Nations. La finale Maroc–Sénégal, jouée hier soir, a été largement racontée à travers le prisme du chaos, des tensions et des polémiques. Mais très peu à travers celui du jeu, de l’intensité sportive, de la ferveur populaire et de l’importance historique de la CAN. Pourquoi le football africain est-il si souvent résumé à ses incidents, quand les mêmes problèmes existent dans toutes les grandes compétitions mondiales ? Pourquoi, quand l’Afrique brille, son football est relégué au second plan, et quand il y a une polémique, elle devient centrale ? Pour en discuter, Yanis Yemni, consultant foot, et Théo Renault, journaliste France Télévisions, seront avec nous.