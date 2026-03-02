Guerre États-Unis - Iran : la France se prépare ? | Bombardements pourquoi Israël cible encore le Liban

Au sommaire de cet édition,

on va revenir longuement sur la guerre au moyen-orient avec une première partie consacré au Liban, plongé sous les bombes israéliennes depuis hier, avec la juriste spécialiste en relations internationales, Lea Joe-Barakat.

Et une second partie consacrée à la réaction de l'OTAN et l'Europe avec nos invités, Arnaud Le Gall, député LFI et Federico Santopinto, directeur du programme UE et OTAN à l'IRIS.