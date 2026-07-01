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Bardella rattrapé par les affaires ? Ce que les perquisitions révèlent
Les procédures judiciaires s'accumulent autour du Rassemblement national. La plus attendue reste l'appel de Marine Le Pen dans l'affaire des assistants parlementaires européens. Condamnée en première instance à une peine d'inéligibilité immédiate, elle sera fixée le 7 juillet sur son avenir politique. En parallèle, Jordan Bardella fait face à de nouveaux soupçons. Une enquête journalistique affirme que des pièces produites pour éviter des poursuites auraient été reconstituées après coup, conduisant Anticor à déposer une nouvelle plainte avec constitution de partie civile. Comme si cela ne suffisait pas, le siège du RN a récemment été perquisitionné dans le cadre d'une enquête sur l'utilisation de plusieurs millions d'euros de fonds européens par l'ancien groupe Identité et démocratie. Enfin, le Parquet européen examine aussi un possible financement de prestations de media training du RN avec des crédits européens durant la campagne de 2022. À l'approche de la présidentielle, la succession de ces dossiers place le parti sous une pression judiciaire inédite.