Le Récap, c’est la pastille d’info condensée et musclée du Média. Tous les jours, du lundi au jeudi, à 20h, on passe en revue l’actualité sans filtre et sans langue de bois.
Bardella et la princesse : ce qui se joue de très politique derrière le potin people
Une vidéo, quelques secondes à peine, et tout un storytelling politique s’emballe. En apparaissant aux côtés d’une princesse italienne issue d’une grande famille aristocratique, Jordan Bardella brouille le message et surtout son image de "prolo".
Mais loin d’un vulgaire potin people, il s'agit plutôt d'un coup de communication politique rondement mené. La famille Bourbon-des-Deux-Siciles, richissime, très médiatique et politiquement marquée à droite, incarne un monde auquel Bardella cherche désormais à se raccorder : les catho-tradi, qui boudent habituellement le RN au profit de Zemmour ou LR. Une manière d’élargir son électorat sans jamais perdre le socle RN, imperméable aux scandales financiers et aux condamnations judiciaires.
Car au RN, l’image prime sur la cohérence, la narration sur l’éthique. Et pendant que le public s’attarde sur les princes et les princesses, les véritables enjeux politiques passent, eux, au second plan.