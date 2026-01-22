Assemblée : la niche LR sous tension | Trump sème le chaos à Davos

Ce soir, au sommaire de cette édition :

On ouvre cette émission avec un moment judiciaire et politique majeur. Le procès du Rassemblement national est en cours et met en lumière de lourds soupçons : emplois fictifs, détournement de fonds publics européens, et système organisé au cœur même du parti. Un procès qui interroge aussi notre rapport à l’argent public, à l’exemplarité politique et au double discours de l’extrême droite. Pour en parler, notre journaliste Nadia Sweeny proposera une carte blanche.

Puis direction l’Assemblée nationale avec notre journaliste Lisa Lap, pour une journée sous tension lors de la niche parlementaire des Républicains. Des propos d’une extrême violence tenus par un député RN ont choqué l’hémicycle, provoquant indignation et vives réactions à gauche.

En seconde partie d’émission : Donald Trump a lancé son “Conseil de paix” à Davos. Une nouvelle instance internationale, entièrement sous contrôle américain, présentée comme une alternative plus efficace aux Nations unies. Gaza a été l’un des premiers dossiers abordés : réouverture annoncée de Rafah, nomination d’une administration transitoire, et surtout remise sur la table du plan Kushner, ce projet de reconstruction massive du territoire pensé comme une “Riviera du Moyen-Orient”. Pour en débattre, nous recevons ce soir Nicolas Shahshahani, cofondateur et vice-président d’Europalestine, et Benjamin Fiorini, avocat et secrétaire général de Jurdi.