Après les municipales : vers une alliance des droites ? | Grand danger pour les réfugiés en Europe

Au sommaire de cette édition de Toujours Debout,

On parlera une nouvelle fois des élections municipales. Le second tour c’était ce weekend, nous avons largement couvert cet événement majeur de la vie politique française. Un événement riche en enseignement sur le positionnement des droites françaises, ce sera le sujet de notre premier entretien.

En seconde partie d’émission on décortiquera le nouveau règlement retour. Cette réforme de la directive du même nom sera discutée demain en séance plénière au Parlement européen. Elle promet un avenir aux allures de cauchemar pour toutes les personnes en situation irrégulière sur le sol européen. Nos invités tâcheront de nous expliquer les dessous de ce projet, véritable point de bascule dans la politique migratoire européenne.

