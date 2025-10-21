Une séquence historique : Sarkozy est prison !

Mardi 21 octobre, Nicolas Sarkozy a été écroué à la prison de la Santé, à Paris, un mois après sa condamnation à cinq ans de prison pour association de malfaiteurs dans l’affaire du financement libyen de sa campagne de 2007. L’ancien président devient ainsi le premier chef d’État européen à être incarcéré. Il a fait appel, mais la justice a ordonné l’exécution provisoire de sa peine, en raison de la gravité des faits.

Avant son entrée à la Santé, Sarkozy a salué ses soutiens au pied de la Villa Montmorency, dans le 16e arrondissement. Son fils, Louis, avait appelé à un rassemblement sur les réseaux sociaux. Devant une foule acquise, l’ancien président est apparu aux côtés de Carla Bruni, sous les applaudissements et les drapeaux tricolores. Dans la matinée, des tensions ont éclaté avec certains partisans, qui ont pris à partie des journalistes présents sur place.

Depuis son incarcération, ses avocats ont déposé une demande de mise en liberté sous contrôle judiciaire. La cour d’appel de Paris a deux mois pour trancher. Parallèlement, Nicolas Sarkozy attend la décision de la Cour de cassation dans l’affaire Bygmalion, qui pourrait rendre définitive sa condamnation à un an de prison, dont six mois ferme.

Le Récap est un édito politique, à retrouver du lundi au jeudi sur Le Média.