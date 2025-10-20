Sarkozy en prison : l'étrange soutien de Macron

Toujours Debout fait sa rentrée sur Le Média.

Au programme de cette nouvelle édition :

L’arrivée du budget 2026 à l’Assemblée nationale, la reprise des frappes à Gaza après seulement dix jours de trêve, les nouvelles mesures sociales annoncées au Maroc et le basculement politique en Bolivie. Mais aussi un événement inédit sous la Ve République : l’incarcération de Nicolas Sarkozy, qui sera le premier ancien président français à passer la nuit en prison.

L’ancien président a été condamné à cinq ans de prison ferme pour association de malfaiteurs dans l’affaire du financement libyen présumé de sa campagne de 2007. Bien qu’il ait fait appel, la peine est assortie d’une exécution provisoire. Il sera donc incarcéré dès demain, mardi 21 octobre, à la prison de la Santé, à Paris. Cette décision historique marque une première sous la Ve République et soulève de nombreuses questions sur l’indépendance de la justice et la séparation des pouvoirs. Elle met également en lumière la réaction de la classe politique française, qui n’a pas tardé à se mobiliser autour de Nicolas Sarkozy. Plusieurs personnalités, comme Emmanuel Macron ou Édouard Balladur, ont exprimé leur soutien, certains allant jusqu’à annoncer qu’ils se rendraient en personne pour s’assurer de ses conditions de détention.

Pour en parler, nous recevons Vincent Brengarth, avocat au barreau de Paris et d’Anticor, pour décrypter les conséquences judiciaires, les questions de sécurité et la solidarité des responsables politiques.