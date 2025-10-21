Sarkozy : ca y est, il est en prison - Scandale d’état : cabale contre un député LFI

Au sommaire ce soir : l’actualité dont tout le monde parle, Nicolas Sarkozy est à la Santé, derrière les barreaux. Il y est arrivé ce matin. Déjà hier soir, on en parlait dans Toujours debout, où l’on recevait, pour l’occasion, un spécialiste du dossier : l’avocat Vincent Brengarth. On reviendra aussi sur ce qui s’est passé à l’université de Nanterre. La présidence a fait intervenir les CRS pour évacuer le collectif des sans-facs, des étudiants qui occupaient un bâtiment pour réclamer leur inscription à la fac. Oui, des CRS ! C’était l’entretien du jour du JDL.

À l’international, actualité chargée également : Donald Trump dénoncé par des millions d’Américains. 7 millions précisément étaient dans la rue samedi, aux cris de “No kings !” (“Pas de roi !”), pour contester l’autoritarisme du président américain.

On recevra aussi le journaliste tunisien Amine Snoussi, qui nous expliquera ce qui se passe à Gabès, en Tunisie : troisième jour de grève générale sur place. Les militants demandent la fermeture d’une usine très polluante. Tous les détails dans quelques minutes.

Et enfin, le député LFI Carlos Martens Bilongo sera notre invité. Rappelez-vous, il était venu il y a quelques mois sur la matinale : il nous racontait comment Tracfin l’avait accusé de fraude fiscale, et comment certains médias s’étaient empressés d’en faire leurs choux gras. Quelques mois plus tard, il est totalement blanchi. L’agence de Bercy n’avait en réalité aucune preuve solide. Mais pourquoi cette affaire a-t-elle existé ? On vient d’apprendre que les Émirats arabes unis pourraient bien être derrière tout ça. Bercy au service d’une puissance étrangère ? Pourquoi ? Réponse avec le principal intéressé, en deuxième partie d’émission.