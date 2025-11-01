Je fais un don

La VAR politique

Au football, la VAR, V.A.R., c’est l'assistance vidéo à l'arbitrage. Et au Média, la VAR, c’est la vérification de la parole des politiques. Et c’est un module préparé et incarné par le journaliste Nabil Touati, qui débunke depuis de longues années les prises de position changeantes au fil des ans - voire des jours ! - de celles et ceux qui nous gouvernent.

Sarko en prison, "pas des animaux" : l’élite politique organise sa propre impunité

Dans ce nouvel épisode de la VAR politique, Nabil Touati décrypte l'incarcération de Nicolas Sarkozy et le traitement VIP qui l'accompagne. Entre la visite secrète de Macron à l'Élysée, les attentions de Darmanin et les précautions de l'administration pénitentiaire pour préserver son "image", la République se met en quatre pour son ancien président pourtant lourdement condamné. Un comble quand on se souvient, archives à l'appui, de sa propre visite en prison en 2011, tout sourire, pour vanter sa politique carcérale. La VAR expose le "deux poids, deux mesures" flagrant entre le discours de fermeté d'hier et la réalité d'aujourd'hui. Mais la chronique révèle aussi une perception de justice de classe chez les puissants. De l'ami qui déclare que les dirigeants "ne sont pas des animaux" faits pour la prison, à la volonté de Sarkozy de dépénaliser le droit des affaires pour les patrons... une politique poursuivie et amplifiée par François Hollande et Emmanuel Macron. La VAR démontre comment, de droite à gauche, l'élite politique a méthodiquement organisé l'impunité pour les siens, envoyant un message clair : la prison, c’est pour les autres.

