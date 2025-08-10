"L'Oeil de Moumou" est une chronique médias signée Mourad Guichard. Mourad Guichard est un journaliste indépendant, qui pose un regard tranchant sur les grandes et petites dérives de notre paysage audiovisuel et médiatique.
Une agression sans preuve ? Cnews en fait encore des tonnes pour taper sur la gauche
Erik Tegnér, fondateur du média d’extrême droite Frontières, affirme avoir été agressé par une dizaine de jeunes "antifas et d’extrême gauche". Si l’intéressé dénonce cette agression, il ne présente toutefois aucune preuve à l’appui de ses accusations. Un détail que les médias du groupe Bolloré semblent peu soucieux de vérifier, relayant largement son récit sur leurs chaînes. C’est cette controverse que Mourad Guichard a passée au crible, pour mieux comprendre les enjeux médiatiques et politiques autour de cette affaire, dans le microscope de l’œil de Moumou !