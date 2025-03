Trump-Poutine : qui est la marionnette de l'autre ?

Donald Trump a ordonné lundi soir la suspension de l’aide militaire américaine à l’Ukraine. 4 jours après une humiliation historique du président Ukrainien dans le bureau ovale, cette décision sonne comme le signal qui pourrait faire définitivement basculer la guerre en faveur de la Russie. Malgré la panique qu’on a vu poindre côté européennes ces dernières semaines, le président américain reste ferme : il veut mettre fin à ce conflit russo-Ukrainien, quitte à le faire au détriment des intérêts ukrainiens. La visite houleuse de Zelensky à Washington aura probablement accéléré cette rupture, qui symbolise aussi le rapprochement entre Vladimir Poutine et Donald Trump. Les dés sont-ils jetés pour Kiev et Zelensky sera t-il contraint de déposer les armes devant une supériorité militaire russe évidente s’il ne bénéficie plus du soutien de l’oncle sam ? Et surtout, qui se fait manipuler dans cette alliance des géants ? Décryptage et analyse dans cette émission.

On évoque aussi de cette brouille sans fin entre l’Algérie et la France sur fond de jeux politiciens. Alors que le bras de fer sur les influenceurs continue, Voilà qu’une note secrète du ministère français de l’Intérieur fuite dans la presse et montre la méthode dure que Bruno Retailleau préconise face à L’Algérie.

Et pour cette nouvelle formule, la recette du mardi soir ne change pas et Fabrice Wuimo est en compagnie de Beligh Nabli, professeur des universités en droit public et co-fondateur de Chronik, un collectif engagé dans le débat public. Également auteur de multiples ouvrages dont "l'Etat, droit et politique" aux éditions Armand Colin et "Relations Internationales" aux éditions Pedone.