Algérie, Cameroun : Guerres de mémoire et manipulations d'État ? Le débat | Blick Bassy, Thomas Deltombe, Samy Manga, Benjamin Stora

Que penser des commissions historiques instituées par le Président Macron pour la réconciliation mémorielle avec les pays victimes de la colonisation française ? Et quels effets en attendre, alors que les grands média continuent à dénier les atrocités du passé malgré le consensus des historiens, comme on l'a vu récemment avec les attaques contre Jean-Michel Apathie, coupable d'avoir rappelé les innombrables massacres de civils commis par les armées françaises aux colonies ?

Cet épisode de La grand H. inaugure un nouveau format, qui reviendra régulièrement, consistant à confronter des points de vue différents et pas nécessairement convergents sur des questions historiques pleines d'implications pour notre présent. Pour cet épisode, Julien Théry a réuni quatre invités concernés directement ou indirectement par les commissions instituées ces dernières années par l'Etat français pour revenir sur la Guerre d'Algérie et sur celle du Cameroun :



-- Blick Bassy : auteur-compositeur, chanteur et musicien camerounais, dont le 4e album, paru en 2019, 1958, en hommage à Ruben Um Nyobè, résistant anticolonial, assassiné tué par l'armée française cette année-là. Blick Bassy a co-dirigé, avec Karine Bassy Ramondy, la commission d'enquête sur le rôle de la France au Cameroun pendant la période coloniale, qui a remis son rapport aux présidents Macron et Biya en janvier-février 2023.



-- Thomas Deltombe, éditeur, historien, était il y a quelques mois l’invité d'un précédent épisode de La grande H. pour son récent livre L'Afrique d'abord ! Quand François Mitterrand voulait sauver l'Empire français. Il est un pionnier de l’histoire de la décolonisation au Cameroun et en particulier de l’histoire de la guerre de la France contre le mouvement indépendantiste Union des Populations du Cameroun à partir du milieu des années 1950, avec le livre Kamerun. Une guerre cachée aux origines de la Françafrique, coécrit avec Manuel Domergue et Jacob Tatsitsa, paru en 2011, suivi en 2016, avec les deux mêmes co-auteurs, de La guerre du Cameroun, l’invention de la Françafrique. La New Left Review avait salué Kamerun à sa sortie comme « le portrait le plus détaillé à ce jour sur les origines et la formation de la Françafrique ».



-- Samy Manga, écrivain, poète, musicien, militant écologiste camerounais, grand prix de poésie africaine d’expression française en 2021, a été l'auteur en 2023 de Chocolaté, le goût amer de la culture du cacao, et en 2024 de La dent de Lumumba. Régicide contre la colonie, aux éd. Météores de Bruxelles.



-- Benjamin Stora, historien spécialiste de la Guerre d’Algérie, auteur de très nombreux ouvrages et récemment d’une bande dessinée, Les Algériens en France. Une histoire de générations, avec Nicolas Le Scanff, paru en septembre dernier chez La découverte, et de L’Algérie en guerre. Un historien face au torrent des images, aux éd. de L’Archipel, a été chargé d'une commission sur la mémoire de la colonisation et de la Guerre d'Algérie qui a remis son rapport au président de la République en janvier 2021. Depuis, il a dirigé une commission mixte d'historiens algériens et français qui a dû récemment cesser ses activités en raison du refroidissement des relations entre les deux Etats lié à la question du Sahara occidental.



Un émission de Julien Théry.

