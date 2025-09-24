L'extrême-droite envahit tous nos écrans... Rejoignez la Riposte !
Déjà 10 000 récoltés
Je fais un don

Le Récap

Le Récap

Le Récap, c’est la pastille d’info condensée et musclée du Média. Tous les jours, du lundi au jeudi, à 20h, on passe en revue l’actualité sans filtre et sans langue de bois.

Partager

Scandales en série : mais à quoi joue Pécresse avec notre argent

En l’Île-de-France, la présidente de Région Valérie Pécresse pratique une politique à deux vitesses. Les MDPH, qui permettent à près de 2 000 personnes handicapées de bénéficier de matériel et d’accompagnement pour un reste à charge minime, voient leur financement supprimé en 2025, sans concertation ni annonce. En parallèle, les lycées privés sous contrat — Stanislas, Saint-Dominique ou Sainte-Marie — continuent de recevoir des subventions facultatives et le BAEF, malgré scandales, homophobie ou excédents financiers. Les lycées publics, eux, voient leurs dotations stagnantes, affectant près de 300 établissements sur 474. Pour l’opposition, ce double traitement révèle une contradiction flagrante : rigueur sur les plus fragiles, largesse pour les élites, favoritisme manifeste et communication selective. Une illustration saisissante de la manière dont une droite conservatrice peut prétendre à la rigueur tout en pratiquant l’injustice.

Le Récap

Le Récap, c’est la pastille d’info condensée et musclée du Média. Tous les jours, du lundi au jeudi, à 20h, on passe en revue l’actualité sans filtre et sans langue de bois.

En voir +

Vous aimerez aussi

Le Média n'appartient ni à l'état, ni à des milliardaires, il est financé uniquement par des citoyens comme vous.

Il est en accès libre pour le plus grand nombre grâce à des citoyens qui contribuent tous les mois. Devenez Socio pour soutenir l'information indépendante !

Rejoignez les Socios

Afin de rester indépendant et en accès libre pour le plus grand nombre, et de continuer de vous proposer des enquêtes sur les magouilles de la Macronie et les arnaques des multinationales, des reportages de terrain au plus près de ceux qui luttent, des entretiens, débats et émissions comme on n'en voit plus à la télé, nous avons besoin de vous !