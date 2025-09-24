Le Récap, c’est la pastille d’info condensée et musclée du Média. Tous les jours, du lundi au jeudi, à 20h, on passe en revue l’actualité sans filtre et sans langue de bois.
Scandales en série : mais à quoi joue Pécresse avec notre argent
En l’Île-de-France, la présidente de Région Valérie Pécresse pratique une politique à deux vitesses. Les MDPH, qui permettent à près de 2 000 personnes handicapées de bénéficier de matériel et d’accompagnement pour un reste à charge minime, voient leur financement supprimé en 2025, sans concertation ni annonce. En parallèle, les lycées privés sous contrat — Stanislas, Saint-Dominique ou Sainte-Marie — continuent de recevoir des subventions facultatives et le BAEF, malgré scandales, homophobie ou excédents financiers. Les lycées publics, eux, voient leurs dotations stagnantes, affectant près de 300 établissements sur 474. Pour l’opposition, ce double traitement révèle une contradiction flagrante : rigueur sur les plus fragiles, largesse pour les élites, favoritisme manifeste et communication selective. Une illustration saisissante de la manière dont une droite conservatrice peut prétendre à la rigueur tout en pratiquant l’injustice.