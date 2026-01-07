Grand froid, enfants à la rue : encore un mensonge de Macron !

Nous sommes le 7 janvier 2026, soit 8 ans, 5 mois et 11 jours après la promesse d’Emmanuel Macron qu’il n’y aurait plus personne à la rue. Cette promesse n’a pas seulement été trahie, elle a été piétinée. Sa politique ultra-libérale a démantelé les protections sociales, affaibli les services publics et aggravé les inégalités, faisant exploser la précarité. Aujourd’hui, 350 000 personnes dorment dehors, dont plus de 2000 enfants, avec des températures négatives. Le plan « grand froid » est loin d'être suffisant pour répondre à la demande croissante et surtout quand les expulsions massives ont lieu juste avant la trêve hivernale. Les associations et élus locaux appellent à la réquisition des logements vacants pour sauver des vies, mais le gouvernement fait la sourde oreille. La loi permet d’agir, mais l’État choisit de rester passif. Ce n’est ni ignorance ni fatalité : c’est un choix politique clair, celui d’abandonner les plus vulnérables, de gérer la précarité au rabais et de ne protéger personne tant que cela ne dérange pas le pouvoir.

Le Récap est un édito politique, à retrouver du lundi au jeudi sur Le Média.