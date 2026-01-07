Je fais un don

Le Récap

Le Récap

Le Récap, c’est la pastille d’info condensée et musclée du Média. Tous les jours, du lundi au jeudi, à 20h, on passe en revue l’actualité sans filtre et sans langue de bois.

Partager

Grand froid, enfants à la rue : encore un mensonge de Macron !

Nous sommes le 7 janvier 2026, soit 8 ans, 5 mois et 11 jours après la promesse d’Emmanuel Macron qu’il n’y aurait plus personne à la rue. Cette promesse n’a pas seulement été trahie, elle a été piétinée. Sa politique ultra-libérale a démantelé les protections sociales, affaibli les services publics et aggravé les inégalités, faisant exploser la précarité. Aujourd’hui, 350 000 personnes dorment dehors, dont plus de 2000 enfants, avec des températures négatives. Le plan « grand froid » est loin d'être suffisant pour répondre à la demande croissante et surtout quand les expulsions massives ont lieu juste avant la trêve hivernale. Les associations et élus locaux appellent à la réquisition des logements vacants pour sauver des vies, mais le gouvernement fait la sourde oreille. La loi permet d’agir, mais l’État choisit de rester passif. Ce n’est ni ignorance ni fatalité : c’est un choix politique clair, celui d’abandonner les plus vulnérables, de gérer la précarité au rabais et de ne protéger personne tant que cela ne dérange pas le pouvoir.

Le Récap est un édito politique, à retrouver du lundi au jeudi sur Le Média.

Le Récap

Le Récap, c’est la pastille d’info condensée et musclée du Média. Tous les jours, du lundi au jeudi, à 20h, on passe en revue l’actualité sans filtre et sans langue de bois.

En voir +

Vous aimerez aussi

Le Média n'appartient ni à l'état, ni à des milliardaires, il est financé uniquement par des citoyens comme vous.

Il est en accès libre pour le plus grand nombre grâce à des citoyens qui contribuent tous les mois. Devenez Socio pour soutenir l'information indépendante !

Rejoignez les Socios

Afin de rester indépendant et en accès libre pour le plus grand nombre, et de continuer de vous proposer des enquêtes sur les magouilles de la Macronie et les arnaques des multinationales, des reportages de terrain au plus près de ceux qui luttent, des entretiens, débats et émissions comme on n'en voit plus à la télé, nous avons besoin de vous !