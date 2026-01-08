Je fais un don

Le Récap

Le Récap

Le Récap, c’est la pastille d’info condensée et musclée du Média. Tous les jours, du lundi au jeudi, à 20h, on passe en revue l’actualité sans filtre et sans langue de bois.

Partager

Les agriculteurs envahissent Paris : pourquoi Macron s’aplatit

Depuis plusieurs semaines, la colère des agriculteurs monte en puissance en France. En cause notamment : l’accord de libre-échange UE-Mercosur, en passe d’être signé après 25 ans de négociations. Les agriculteurs redoutent une concurrence jugée déloyale, avec l’arrivée massive de produits agricoles sud-américains à bas prix ne respectant pas les normes européennes. Cette inquiétude s’ajoute à une situation déjà critique : revenus trop faibles, métier de plus en plus contraint par les politiques européennes et crise sanitaire avec la dermatose nodulaire bovine, dont la gestion gouvernementale est vivement contestée.

Déterminés à se faire entendre, les agriculteurs ont cette fois porté la mobilisation au cœur de Paris. Malgré des interdictions préfectorales, des tracteurs ont atteint des lieux symboliques comme l’Assemblée nationale. La réaction des autorités, qualifiée de « bienveillante », tranche avec la fermeté habituellement réservée aux mouvements sociaux, révélant un traitement différencié assumé par le gouvernement.

Soutenus massivement par l’opinion publique, les agriculteurs disposent aujourd’hui d’un poids politique considérable. Dans cette séquence politique, Emmanuel Macron se retrouve dans une impasse : s’opposer au traité au risque d’isoler la France (en vain au final), ou l’accepter au prix d’une explosion de la colère paysanne. Dans ce contexte, tout laisse penser que la mobilisation agricole est loin de s’éteindre. Le Récap est un édito politique, à retrouver du lundi au jeudi sur Le Média.

Le Récap

Le Récap, c’est la pastille d’info condensée et musclée du Média. Tous les jours, du lundi au jeudi, à 20h, on passe en revue l’actualité sans filtre et sans langue de bois.

En voir +

Vous aimerez aussi

Le Média n'appartient ni à l'état, ni à des milliardaires, il est financé uniquement par des citoyens comme vous.

Il est en accès libre pour le plus grand nombre grâce à des citoyens qui contribuent tous les mois. Devenez Socio pour soutenir l'information indépendante !

Rejoignez les Socios

Afin de rester indépendant et en accès libre pour le plus grand nombre, et de continuer de vous proposer des enquêtes sur les magouilles de la Macronie et les arnaques des multinationales, des reportages de terrain au plus près de ceux qui luttent, des entretiens, débats et émissions comme on n'en voit plus à la télé, nous avons besoin de vous !