Les agriculteurs envahissent Paris : pourquoi Macron s’aplatit

Depuis plusieurs semaines, la colère des agriculteurs monte en puissance en France. En cause notamment : l’accord de libre-échange UE-Mercosur, en passe d’être signé après 25 ans de négociations. Les agriculteurs redoutent une concurrence jugée déloyale, avec l’arrivée massive de produits agricoles sud-américains à bas prix ne respectant pas les normes européennes. Cette inquiétude s’ajoute à une situation déjà critique : revenus trop faibles, métier de plus en plus contraint par les politiques européennes et crise sanitaire avec la dermatose nodulaire bovine, dont la gestion gouvernementale est vivement contestée.

Déterminés à se faire entendre, les agriculteurs ont cette fois porté la mobilisation au cœur de Paris. Malgré des interdictions préfectorales, des tracteurs ont atteint des lieux symboliques comme l’Assemblée nationale. La réaction des autorités, qualifiée de « bienveillante », tranche avec la fermeté habituellement réservée aux mouvements sociaux, révélant un traitement différencié assumé par le gouvernement.

Soutenus massivement par l’opinion publique, les agriculteurs disposent aujourd’hui d’un poids politique considérable. Dans cette séquence politique, Emmanuel Macron se retrouve dans une impasse : s’opposer au traité au risque d’isoler la France (en vain au final), ou l’accepter au prix d’une explosion de la colère paysanne. Dans ce contexte, tout laisse penser que la mobilisation agricole est loin de s’éteindre. Le Récap est un édito politique, à retrouver du lundi au jeudi sur Le Média.