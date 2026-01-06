Enlèvement de Mélenchon : quand Charlie Hebdo fait une nouvelle fois polémique

Dix ans après l’attentat de 2015, la signification de « Je suis Charlie » a profondément muté. La récente caricature de Jean-Luc Mélenchon publiée par Charlie Hebdo, reprise avec enthousiasme par les réseaux hostiles à la gauche, en est une illustration frappante.

Dix ans après l’attentat de 2015, la signification de « Je suis Charlie » a profondément muté. La récente caricature de Jean-Luc Mélenchon publiée par Charlie Hebdo, reprise avec enthousiasme par les réseaux hostiles à la gauche, en est une illustration frappante. Loin d’une satire « contre les puissants », le dessin s’inscrit dans un récit déjà largement porté par l’extrême droite.

Comme auparavant avec la caricature de Rokhaya Diallo mobilisant des codes coloniaux, le journal provoque, puis balaie les critiques en se réclamant d’un universalisme abstrait. Pourtant, Charlie Hebdo fut longtemps un symbole de la gauche libertaire, héritier d’Hara-Kiri, férocement antifasciste et anticlérical.

Mais dès les années 1990, sous la direction de Philippe Val, le journal évolue : alignement sur les positions dominantes, marginalisation de la gauche radicale, durcissement idéologique. Après le 11 septembre, l’islamisme devient l’ennemi central, entraînant des glissements islamophobes dénoncés par une partie de la gauche. La publication des caricatures de Mahomet en 2006 marque un point de non-retour : Charlie devient mainstream, adoubé par le pouvoir politique et récupérable par l’extrême droite.

Après 2015, la critique devient taboue. Le « charlisme » se transforme en injonction : être Charlie ou être suspect. Dans le même temps, le RN instrumentalise cette posture pour nourrir son discours sécuritaire et islamophobe.

Désormais, « être Charlie » n’est plus synonyme de liberté d’expression émancipatrice, mais d’adhésion à un consensus identitaire. Refuser cette injonction, c’est peut-être aujourd’hui rester fidèle à l’idéal antifasciste et critique que Charlie Hebdo incarnait autrefois.

Le Récap est un édito politique, à retrouver du lundi au jeudi sur Le Média.

