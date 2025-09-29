Je fais un don

Sarkozy : victime de la justice ?

Nicolas Sarkozy est-il victime de la justice ? Ce week-end, la question a monopolisé les chaînes d’info. À la sortie du tribunal, l’ex-président a immédiatement transformé sa condamnation en spectacle médiatique, clamant son innocence et dénonçant un supposé « acharnement » des juges. Dans les tribunes, Henri Guaino parle de « coup d’État judiciaire », Brice Hortefeux vante sa « totale innocence » et Christine Boutin ose comparer sa condamnation… à une peine de mort. Pendant ce temps, la gauche dénonce le deux poids, deux mesures, tandis que les magistrats rappellent la réalité : l’exécution provisoire s’applique à presque neuf condamnés sur dix dès cinq ans de prison. Pour Sarkozy, multi-condamné et empêtré dans ses affaires judiciaires, c’est la découverte brutale d’une justice qui n’épargne pas les VIP. Comme Marine Le Pen avant lui, il s’en prend à la loi quand elle s’applique à lui, mais n’a jamais renoncé à la sévérité quand elle frappait les autres. La morale est simple : la justice ne crée pas d’exception pour les cols blancs. Elle s’applique à tous, ex-présidents compris.

