Sarkozy sort déjà de prison : c'est la fin des yaourts !

Après 20 jours derrière les barreaux à manger des yaourts, Nicolas Sarkozy a été libéré sous contrôle judiciaire. Explications de Marion Lopez !

Après 20 jours derrière les barreaux à manger des yaourts, Nicolas Sarkozy a été libéré sous contrôle judiciaire. Un séjour très court et très privilégié : entre cellule individuelle, protection rapprochée assurée par des policiers armés et audience avec le Garde des sceaux. Le VIP de la Santé a même reçu des lettres de soutien en pagaille, dont trois de Sébastien Chenu, vice-président du RN. Trois semaines de « cauchemar insupportable », selon l’ex-président, mais largement privilégiées par rapport au quotidien des autres détenus. Les syndicats pénitentiaires dénoncent une atteinte à la cohérence du service public, une intrusion illégale de policiers dans un rôle qui relève normalement des surveillants et une différence de traitement injustifiée entre détenus. Les magistrats, eux, s’émeuvent d’une proximité trop étroite entre l’ex-président et le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, estimant que certaines visites et échanges pourraient mettre à mal la confiance des justiciables dans l’indépendance de la justice. Entre lettres de soutien, médiatisation et interventions politiques, cette affaire illustre la justice à deux vitesses : derrière les barreaux, certains souffrent dans la surpopulation et la privation, tandis que d’autres continuent de bénéficier de privilèges exceptionnels. Le Récap est un édito politique, à retrouver du lundi au jeudi sur Le Média.

