Louis Sarkozy bientôt maire ? Le parachutage qui fâche Menton

À Menton, l’orage porte un nom : Louis Sarkozy. Investi par Les Républicains, le “fils de” déclenche la colère de sa rivale locale, Sandra Paire, qui découpe sa carte LR en direct, dénonçant une mascarade. Elle, militante historique, alignait mandats et cotisations quand Louis reconnaissait lui-même ne jamais avoir été encarté. Mais dans le parti, les portes restent grandes ouvertes pour l’héritier : apparition remarquée chez les Jeunes Républicains, arrivée calibrée à Menton, photos géantes en vitrine malgré le Code électoral… et médias fascinés par son patronyme. Ambitieux, diplômé, de retour des États-Unis, il vise la mairie avant plus grand : sur les plateaux, il parle national, international et s’aligne davantage avec Trump, Musk ou Milei qu’avec les notables LR. Dans la famille, le népotisme est une tradition — son frère Jean en avait déjà fait les frais avec l’EPAD. Mais peu importe l’expérience : le nom prime toujours. Comme le dirait Bourdieu, l’héritage social écrase le mérite. Louis Sarkozy n’a pas fini de faire parler de lui. À défaut d’être un grand politique, il maîtrise déjà l’exposition médiatique. Pour le reste… il pourra toujours vendre des citrons.

Le Récap est un édito politique, à retrouver du lundi au jeudi sur Le Média.