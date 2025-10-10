Je fais un don

Nouvel épisode des Indiscrets de Nils Wilcke. Journaliste indépendant, journaliste politique jusqu’au bout des doigts, il recueille les confidences des politiques de tout bord.

Macron, le forcené de l'Elysée

Au sommaire cette semaine :

Macron, le forcené de l’Élysée ? Le président semble avoir une seule obsession, gagner du temps. Mais les signaux inquiétants se multiplient et notamment du côté des grands patrons, qui ne se gênent plus pour faire savoir que leur ancien champion est devenu un boulet. Dans cette ambiance explosive, qui le président peut-il encore envoyer à Matignon ? On va aussi passer en revue les noms qui circulent, des plus crédibles aux plus farfelus…

Entre Macron et Lecornu, déjà les premiers signes de tension ? Le couple exécutif s’est déchiré sur la composition du gouvernement avant que le Premier ministre ne présente sa démission. Nils nous révèle les coulisses de ce bras de fer.

Et enfin, la grande riposte médiatique et politique de Nicolas Sarkozy. Face à son incarcération à venir, qui semble inéluctable, l’ancien président mobilise tout son réseau et ses soutiens, pour tenter de se victimiser dans l’opinion publique. On va revenir sur sa dernière action avant la case prison.

