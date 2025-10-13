Le Récap, c’est la pastille d’info condensée et musclée du Média. Tous les jours, du lundi au jeudi, à 20h, on passe en revue l’actualité sans filtre et sans langue de bois.
Lecornu II : le dernier acte du mégalomane Macron
Emmanuel Macron rejoue la même scène en boucle : après avoir accepté la démission de Sébastien Lecornu, il le rappelle aussitôt pour former un “nouveau” gouvernement, copie conforme du précédent. Derrière l’annonce de renouvellement, tout ou presque reste inchangé : mêmes visages, mêmes fidèles, même entre-soi. Dix-huit ministres sur trente-quatre siégeaient déjà depuis 2017. Les rares “nouveaux” sont d’anciens conseillers ou proches du président, tandis que six ministres issus des Républicains sont immédiatement exclus de leur parti. La manœuvre divise la droite et accentue la crise interne des LR. Au Parlement, le gouvernement Lecornu II fait déjà face à plusieurs motions de censure portées par LFI, le RN et d’autres oppositions. Pendant que la France s’enlise dans le jeu politicien, Macron s’envole en Égypte pour assister à la signature de l’accord de paix sur Gaza, préférant l’image du “faiseur d’Histoire” à celle du président contesté d’un pays à bout de souffle.