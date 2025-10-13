Macron-Lecornu II, pourquoi c’est terminé avant d’avoir commencé

Une semaine après la démission surprise de Sébastien Lecornu, Emmanuel Macron l’a nommé à nouveau Premier ministre vendredi. Le “nouveau” gouvernement a été annoncé dimanche soir.

Pourtant, nouveauté est un grand mot : sur 34 membres, seuls huit viennent de la « société civile », le reste étant composé de politiques confirmés, macronistes ou issus de la droite, et même d’un ancien socialiste désormais chez LIOT. Parmi les profils techniques, on remarque Serge Papin, ex-patron de Système U aux PME, Jean-Pierre Farandou, ancien président de la SNCF, au Travail, ou encore Laurent Nuñez, préfet de police de Paris, au Ministère de l’Intérieur. Roland Lescure conserve l’Économie, fidèle proche du président. Le projet économique reste inchangé, ancré dans le libéralisme. Les critiques fusent. LFI et RN annoncent une motion de censure. Le PS réclame la suspension intégrale de la réforme des retraites, une fiscalité plus juste, et une baisse ciblée de la CSG. Emmanuel Macron s’approche à sa politique de l’offre qui s’est révélée être un échec (nous l’avions dit ici), et refuse d’entendre les oppositions.

Lisa Lap et Thomas Porcher décryptent tout cela, c’est l’Instant Porcher !