"Sales connes" : Brigitte Macron insulte les féministes

Brigitte Macron est au cœur d’une vive polémique après la publication d'une vidéo où elle qualifie les militantes de Nous Toutes de « sales connes », suite à leur action contre le spectacle d’Ary Abittan, un humoriste accusé de viol et bénéficiaire d’un non-lieu (ce qui ne signifie pas qu'il est innocent mais seulement que les charges n'étaient pas suffisantes). Les militantes féministes, ainsi que notre journaliste, ont subi insultes et menaces de la part d’une partie du public, tandis que les forces de l’ordre restaient spectatrices. À gauche et dans le mouvement féministe, l’indignation est totale. À l’extrême droite, on applaudit presque. Cette séquence illustre un féminisme de convenance : visible dans les conférences, discret dès que ça dérange les puissants. Brigitte Macron s’expose pour quelques victimes médiatiques mais reste fidèle à un modèle bourgeois et feutré, qui ne bouscule ni l’ordre établi ni ses relations. Les "sales connes", elles, continuent de se battre. Et les excuses se font toujours attendre. Le Récap est un édito politique, à retrouver du lundi au jeudi sur Le Média.