Des policiers envoyés contre des maternelles : quelque chose de pourri en France
Revue de presse d’un État policier en roue libre : à Champigny, trois ASVP décrochent des banderoles « SOS AESH », persuadés d’y lire « D*esh ». Les parents expliquent, les policiers cow-boys tranchent, et le maire applaudit la clairvoyance antiterroriste. Plus loin, les fantômes de Mantes-la-Jolie reviennent : six ans après, même réflexes. À Paris, ce mois dernier, un jeu étudiant dans les beaux quartiers finit en gaz lacrymo, quatre jeunes finissent aux urgences et un embarqué. À Nogent-le-Roi, le même jour, la police municipale armée va recadrer… des enfants de maternelle jugés trop bruyants à la cantine. Le maire assume et reproche aux parents de ne pas avoir pu quitter leur travail en pleine après-midi. Et pour finir : après la manif féministe du 22 novembre, un groupe de policiers cagoulés pose fièrement avec une banderole féministe retournée, reprenant les codes hooligans et protégeant au passage deux groupes d’extrême droite. Une « maladresse », selon Nunez. Décidément, la maladresse porte bien l’uniforme.