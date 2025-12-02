Je fais un don

Le Récap

Le Récap

Le Récap, c’est la pastille d’info condensée et musclée du Média. Tous les jours, du lundi au jeudi, à 20h, on passe en revue l’actualité sans filtre et sans langue de bois.

Partager

Des policiers envoyés contre des maternelles : quelque chose de pourri en France

Revue de presse d’un État policier en roue libre : à Champigny, trois ASVP décrochent des banderoles « SOS AESH », persuadés d’y lire « D*esh ». Les parents expliquent, les policiers cow-boys tranchent, et le maire applaudit la clairvoyance antiterroriste. Plus loin, les fantômes de Mantes-la-Jolie reviennent : six ans après, même réflexes. À Paris, ce mois dernier, un jeu étudiant dans les beaux quartiers finit en gaz lacrymo, quatre jeunes finissent aux urgences et un embarqué. À Nogent-le-Roi, le même jour, la police municipale armée va recadrer… des enfants de maternelle jugés trop bruyants à la cantine. Le maire assume et reproche aux parents de ne pas avoir pu quitter leur travail en pleine après-midi. Et pour finir : après la manif féministe du 22 novembre, un groupe de policiers cagoulés pose fièrement avec une banderole féministe retournée, reprenant les codes hooligans et protégeant au passage deux groupes d’extrême droite. Une « maladresse », selon Nunez. Décidément, la maladresse porte bien l’uniforme.

Le Récap

Le Récap, c’est la pastille d’info condensée et musclée du Média. Tous les jours, du lundi au jeudi, à 20h, on passe en revue l’actualité sans filtre et sans langue de bois.

En voir +

Vous aimerez aussi

Le Média n'appartient ni à l'état, ni à des milliardaires, il est financé uniquement par des citoyens comme vous.

Il est en accès libre pour le plus grand nombre grâce à des citoyens qui contribuent tous les mois. Devenez Socio pour soutenir l'information indépendante !

Rejoignez les Socios

Afin de rester indépendant et en accès libre pour le plus grand nombre, et de continuer de vous proposer des enquêtes sur les magouilles de la Macronie et les arnaques des multinationales, des reportages de terrain au plus près de ceux qui luttent, des entretiens, débats et émissions comme on n'en voit plus à la télé, nous avons besoin de vous !