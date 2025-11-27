Le Récap, c’est la pastille d’info condensée et musclée du Média. Tous les jours, du lundi au jeudi, à 20h, on passe en revue l’actualité sans filtre et sans langue de bois.
Retour du service militaire : mais à quoi joue Macron ?
Après le naufrage du SNU, Macron impose un nouveau service militaire volontaire pour janvier 2026. Payé, encadré et potentiellement obligatoire, il vise à transformer la jeunesse en réserve low-cost de l’armée, prête à être mobilisée à tout moment. L’objectif est ambitieux : 50 000 participants par an d’ici 2035. Les discours martiaux, la menace d’une guerre imminente et la communication millimétrée servent à préparer les esprits et à instaurer la peur comme moteur d’obéissance. Les médias ne relaient que peu de critiques, et le consensus apparent facilite l’endoctrinement. Entre propagande, fascination pour l’uniforme et instrumentalisation de la jeunesse, le projet transforme la guerre en fatalité et l’engagement militaire en norme sociale. Le Récap est un édito politique, à retrouver du lundi au jeudi sur Le Média.