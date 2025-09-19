Retailleau en danger ? Macron veut le dégager

Au sommaire cette semaine:

Macron VS Retailleau : la guerre est déclarée. Les jours du patron de la droite au gouvernement sont-ils comptés ? Le président semble décidé à crever l'abcès en bloquant sa nomination dans le nouvel exécutif, sur fond d’incertitudes sur la capacité de Lecornu à former un gouvernement.

La "terreur" Dati a encore frappé. La droite parisienne est censée constituer sa liste pour les municipales et c’est loin d’être un long fleuve tranquille, plutôt un fleuve de sang, au point que certains élus n’hésitent pas à évoquer une “purge”. Nils a mené l’enquête.

Révolte contre Tondelier. De Sandrine Rousseau à Eric Piolle, la célèbre “petite veste verte” affronte des vents contraires au sein de sa propre formation. On va en parler !