Shein, temu, etc : Pourquoi la nouvelle taxe sur l'ultra fast-fashion ne va pas assez loin ?

Shein, Temu… Derrière ces vêtements à prix cassés, un coût écologique et social souvent ignoré. Une nouvelle loi, adoptée au Sénat le 10 juin 2025, tente d’y répondre : éco‑taxe (jusqu’à 10 € par article d’ici 2030), interdiction de toute publicité – y compris via les influenceurs – et obligation pour les plateformes d’afficher la fiche d’impact environnemental, la provenance des matières, ou encore la durabilité des produits.

Ce texte, porté par la députée Horizons Anne‑Cécile Violland et défendu notamment par Véronique Louwagie et Agnès Pannier‑Runacher, a été adopté à l’unanimité par l’Assemblée nationale en mars 2024, puis largement amendé au Sénat en juin 2025, avec 337 voix pour, 1 contre et 3 abstentions. Il définit pour la première fois ce qu’est la « mode ultra‑express », via des critères comme la fréquence de renouvellement des collections ou la faible qualité des vêtements. Mais pour de nombreuses ONG comme Max Havelaar, membre du collectif Stop Fast Fashion, la loi ne va pas assez loin.

Elle fait l’impasse sur les conditions de travail dans les chaînes de production, ne remet pas en cause le modèle économique d’exploitation massive et reste trop timide face à l’urgence climatique. Une régulation nécessaire, mais encore insuffisante pour transformer en profondeur un modèle fondé sur l’exploitation et la surproduction.

Ce reportage donne la parole aux journalistes, parlementaires et militants qui analysent cette loi et ses limites, tout en posant la question cruciale : comment consommer autrement ?