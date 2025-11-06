Répression à Sainte-Soline : les preuves d’un carnage d’état

Le 25 mars 2023, dans un champ des Deux-Sèvres, l’État français a laissé libre cours à une violence d’une ampleur inédite. Ce jour-là, 30 000 manifestants venus protester contre un projet de mégabassines à Sainte-Soline se retrouvent face à 3 000 gendarmes surarmés. En deux heures, plus de 5 000 grenades explosent. Médiapart et Libération publient les images des caméras piétons que portent les gendarmes ce jour-là et elles sont accablantes. Des tirs tendus, des ordres illégaux — « Tirez-leur dans la gueule », « En tendu ! » —, des blessés par centaines.

Pendant que les manifestants tombent les uns après les autres, les secours sont tenus à distance ; certains blessés agonisent plus d’une heure sans assistance. Quatre resteront grièvement mutilés, dont Serge, plongé dans le coma après un tir de grenade au crâne. Deux ans plus tard, aucune sanction, aucun responsable. L’IGGN parle de “dérives individuelles”. Le ministre de l’Intérieur récuse toute “violence policière”. Mais les preuves s’accumulent : Sainte-Soline fut moins un maintien de l’ordre qu’une démonstration de puissance, une guerre d’État contre ses citoyens.

