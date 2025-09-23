Bure : reportage au cœur de la manif réprimée par les blindés

Samedi 20 septembre, la commune de Bure, dans la Meuse, a vu converger près de 2 000 personnes pour dénoncer le projet #Cigéo d’enfouissement des déchets nucléaires hautement radioactifs. La « Manif’ du futur », festive et déterminée, a réuni un large front antinucléaire avec la présence remarquée de Mathilde Panot et Sandrine Rousseau, venues affirmer leur soutien. Mais alors que les collectifs entendaient affirmer une résistance populaire, l’État avait choisi la démonstration de force : des centaines de gendarmes, des barrages, des routes coupées, des hélicoptères survolant les champs, transformant la campagne meusienne en zone militarisée. Pourtant, les affrontements tant redoutés par les autorités n’auront été que minimes. Environ une heure après le départ, le cortège s’est brièvement scindé : la grande majorité a poursuivi l’itinéraire autorisé, tandis qu’environ 200 personnes du mouvement autonome ont choisi la confrontation directe. Elles ont réussi, un temps, à faire reculer les gendarmes avant que des renforts n’interviennent et que les champs ne soient gazés à coups de lacrymogènes et de grenades de désencerclement. La disproportion du dispositif illustre une fois de plus la volonté de criminaliser le mouvement social. Mais la manifestation a montré, malgré tout, la vitalité d’une lutte qui refuse d’hypothéquer l’avenir pour enfouir des déchets dangereux pour des centaines de milliers d’années. À Bure, ce 20 septembre, s’est affirmée une conviction claire : la résistance à Cigéo est toujours vivante et déterminée.

Reportage Gaspard Glanz