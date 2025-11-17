Violences policières : 7 ans après les gilets jaunes, la répression toujours impunie

Au sommaire de cette édition :

On reviendra bien sûr sur les faits marquants de la journée, avec un point sur les discussions autour du budget 2026 et un tour d’horizon de l’actualité internationale.

Puis, focus sur les violences sexistes et sexuelles commises par certains policiers et gendarmes. Des agressions sexuelles, voire des viols, qui peuvent survenir au moment de porter plainte… ou lors d’une garde à vue, quand on se retrouve seul face à un agent. Ce soir, c’est le collectif Nous Toutes qui nous en parle. Il vient de publier une enquête édifiante sur le sujet.

Ce 17 novembre marque aussi les 7 ans jour pour jour des Gilets jaunes. Un mouvement né de la hausse de l’essence, et qui a fait émerger de multiples revendications — notamment une vraie redistribution des richesses. Mais aussi un mouvement marqué par une violente répression : des centaines de manifestants ont été blessés, parfois défigurés par des tirs de LBD.

En seconde partie, nous reviendrons sur cette répression policière, celle des Gilets jaunes mais aussi celle qui se prolonge aujourd’hui à Sainte-Soline ou ailleurs. Avec nous pour en parler : Pierre Douillard-Lefèvre, chercheur en sciences sociales, spécialiste des questions de répression, d’autoritarisme et d’armement.