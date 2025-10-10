Tabassée et étranglée par la police, la justice s’acharne sur cette femme noire

Christelle Victoire, 28 ans, étudiante en droit et coach de basket à Saint-Gratien, voit sa vie basculer le 16 novembre 2024. Ce jour-là, un banal contrôle routier tourne au cauchemar. Interpellée deux fois en quelques minutes pour un prétendu « franchissement de ligne blanche », elle subit des violences policières filmées par une témoin.

Le 28 novembre, son avocat, Maître Bertrand Julié, saisit l’IGPN et dépose plainte. Mais le 17 juin 2025, le procureur classe l’affaire sans suite, estimant que l’infraction des policiers est « insuffisamment caractérisée ». Un non-lieu d’autant plus choquant que les quatre policiers affirment que leurs caméras-piétons “ne fonctionnaient pas” ce jour-là.

Pire encore, Christelle est elle-même poursuivie pour “outrage et rébellion”, sans avoir accès aux pièces du dossier. Une procédure que son avocat qualifie de “bâillon”, destinée à dissuader les victimes de se défendre. Soutenue par la députée LFI Gabrielle Cathala, qui a saisi le procureur et la Défenseure des droits, elle dénonce un problème systémique et des méthodes policières qui devraient être interdites. Son histoire, devenue publique grâce à une vidéo, interroge : que vaut la parole d’une citoyenne face à une institution policière intouchable ?

Reportage de Jade Taillard