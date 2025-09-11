10 septembre : au cœur d'un acte 1 sous haute répression

Le 10 septembre, la colère sociale a pris la rue. À Paris comme partout en France, des dizaines de milliers de personnes ont répondu à l’appel des syndicats et de collectifs citoyens pour dénoncer la vie chère, les coupes budgétaires et exiger une société plus juste. Selon le ministère de l’Intérieur, 197 000 personnes ont manifesté sur l’ensemble du territoire, tandis que la CGT en revendique 250 000. De Nantes à Tarbes, en passant par Lyon, Pau ou Lons-le-Saunier, les cortèges se sont multipliés. Dans la capitale, la mobilisation a rassemblé une foule hétérogène : enseignants, cheminots, soignants, étudiants, mais aussi de nombreux collectifs de travailleurs précaires. Partout, le même mot d’ordre : mettre fin à une politique budgétaire jugée injuste et autoritaire, et rappeler l’urgence de repenser le partage des richesses. Mais cette journée s’est aussi distinguée par une répression policière d’ampleur inédite. Le ministre de l’Intérieur Bruno Retailleau avait mobilisé près de 80 000 policiers et gendarmes à travers le pays. Le bilan officiel fait état de 675 interpellations et de 550 gardes à vue, illustrant un climat tendu et un dispositif sécuritaire exceptionnel. Le Média a couvert cette journée au plus près, avec trois heures de direct et un reportage tourné au cœur du cortège parisien.

À travers les images de Lisa Noyal, Lisa Lap, Gaspard Gland, Lydia Menez et Sarah Durieux, nos journalistes donnent à voir la force de cette mobilisation : visages déterminés, slogans portés haut et moments de solidarité qui, malgré la répression, dessinent les contours d’une France qui ne renonce pas.