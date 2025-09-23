L'extrême-droite envahit tous nos écrans... Rejoignez la Riposte !
Déjà 10 000 récoltés
Je fais un don

Le Récap

Le Récap

Le Récap, c’est la pastille d’info condensée et musclée du Média. Tous les jours, du lundi au jeudi, à 20h, on passe en revue l’actualité sans filtre et sans langue de bois.

Partager

Reconnaisance de la Palestine : pourquoi Macron est à côté de la plaque

Hier, la France a reconnu l’État palestinien, un geste historique mais limité par l’absence de sanctions contre Israël et la frilosité de la communauté internationale. Emmanuel Macron a insisté sur la nécessité de faire cesser la guerre à Gaza, tout en évitant la confrontation avec Tel-Aviv. Netanyahu et son gouvernement, radicalisés, continuent de plaider pour l’annexion de la Cisjordanie et de maintenir la colonisation. La reconnaissance française reste contrainte : l’Autorité palestinienne ne dispose que d’une force de police, sans armée, et est limitée à une fonction administrative. Sur le terrain, Gaza et la Cisjordanie restent sous occupation et sous blocus, et la population palestinienne, notamment les jeunes, se sent déconnectée d’un leadership vieillissant et soumis à Israël. Pour qu’un réel progrès soit possible, il faudrait transformer ce geste symbolique en pression effective sur Israël et en soutien aux droits nationaux des Palestiniens, sinon cette reconnaissance risque de consolider une dépendance politique et une injustice historique.

Le Récap

Le Récap, c’est la pastille d’info condensée et musclée du Média. Tous les jours, du lundi au jeudi, à 20h, on passe en revue l’actualité sans filtre et sans langue de bois.

En voir +

Vous aimerez aussi

Le Média n'appartient ni à l'état, ni à des milliardaires, il est financé uniquement par des citoyens comme vous.

Il est en accès libre pour le plus grand nombre grâce à des citoyens qui contribuent tous les mois. Devenez Socio pour soutenir l'information indépendante !

Rejoignez les Socios

Afin de rester indépendant et en accès libre pour le plus grand nombre, et de continuer de vous proposer des enquêtes sur les magouilles de la Macronie et les arnaques des multinationales, des reportages de terrain au plus près de ceux qui luttent, des entretiens, débats et émissions comme on n'en voit plus à la télé, nous avons besoin de vous !